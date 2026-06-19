Дымный бизнес под прицелом прокуратуры

В палате предпринимателей Шымкента за одним столом собрались представители прокуратуры, санитарно-эпидемической службы, полиции и бизнеса. Поводом для встречи стали нарушения, связанные с использованием и рекламой кальянов. Участникам напомнили о действующих запретах, санитарных рисках и ответственности за нарушение законодательства.

Кальяны несут потенциальную угрозу здоровью. Санитарные врачи предупреждают: опасность представляет не только табачный дым, но и процесс курения в общественных местах. Один и тот же кальян за вечер может использоваться десятками посетителей, переходя от столика к столику.

«Нередко при курении кальяна не соблюдаются правила гигиены. За ночь один и тот же кальян переносят от одного столика к другому и мундштук не дезинфицируют. Между тем через кальянную трубку легко передаются такие заболевания, как гепатит, герпес, золотистый стафилококк и туберкулез», — Рахима Даулетова, руководитель отдала ДСЭК Шымкента.

Санитарные врачи, прокуроры и сотрудники полиции провели встречу с представителями бизнеса. Владельцам заведений разъяснили: предоставление кальянов в общественных местах запрещено, это несет прямую угрозу здоровью посетителей. А за рекламу кальянов предусмотрена административная ответственность. При этом несмотря на запрет, объявления о кальянах по-прежнему появляются в социальных сетях и на страницах развлекательных заведений.

«За рекламу административная ответственность штраф высокий статья 455 КОАП РК незаконное рекламирование товаров и услуг запрещенных на территории РК. Если заведение предоставляет кальяны посетителям им привлекут к административной ответственности, и потребителя и администратора заведения», — Берик Курбанов, старший прокурор управления прокуратуры Шымкента.

Прокуроры уже выявили девять предпринимателей, разместивших рекламу кальянов с нарушением закона. Все они привлечены к ответственности. Надзорный орган напоминает: рекламой считается не только прямое предложение услуги, но и любые публикации, изображения или упоминания кальянов в соцсетях, на вывесках и других информационных площадках.

Владельцам заведений рекомендовано незамедлительно удалить подобный контент и усилить контроль за посетителями. С начала года правоохранители выявили 2 тысячи случаев когда посетителям заведений предоставляли кальяны.