Сила города, или Причин полюбить Шымкент не убавилось!

Ровно пять лет назад моя редакторская колонка была посвящена теме Дня города. Перечитав ее сейчас, обратила внимание на два момента: шел второй год пандемии с ее запретами на проведение массовых мероприятий. И второй: я приводила сравнение шымкентских цен со стоимостью услуг и продуктов в северной и южной столицах — Алматы и… Нур-Султане.

Получается, как давно это было. Астане в тот год еще не вернули ее имени. Это произойдет немного позднее, в сентябре 2022 года…

Тогда я озаглавила свой текст так: «Десять причин полюбить Шымкент».

Предлагаю освежить память и убедиться, так ли актуальны эти причины до сих пор?

…Шымкенту повезло: у него есть четкая дата празднования Дня города — 19 июня. Связана она с обретением городом республиканского статуса. В соответствии с Указом Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева №702 от 19 июня 2018 года Шымкенту был присвоен статус города республиканского значения. Вот поэтому эта дата определена Днем города.

В этот день и накануне в южном мегаполисе царит атмосфера праздника. Солнечного тепла нам хватает, а вот человеческого тепла, доброты и участия по отношению друг к другу не помешало бы побольше.

Так какие они, эти «приятности» южного мегаполиса, эти десять причин полюбить Шымкент?

Причина первая. Родной, радушный город. Здесь живет много хороших и просто милых людей. А еще здесь много родни, одноклассников, коллег, соседей. И с каждым есть о чем поговорить, что перекинуть ему по ватсапу.

Причина вторая. Шымкент — действительно город контрастов. В нем старинные глинобитные домики органично уживаются с современными небоскребами. На улицах одновременно можно встретить людей в брендовой одежде и женщин, одетых в платья, сшитые в исламских традициях, когда открыты лишь лицо и кисти рук. Это их выбор…

Причина третья. Шымкент — город, в котором мирно и в согласии живут бок о бок люди разных национальностей и конфессий. Вся прелесть — в нашей непохожести и в то же время какой-то общности. На столе-дастархане шымкентцев соседствуют бешбармак и окрошка, шельпеки и куличи, пахлава и жент, борщ и сорпа, кукси и манты, шубат, боза и чача.

Причина четвертая. Шымкент — самый древний город Казахстана, ему более 2 200 лет. Прикоснуться к его старине и почувствовать едва уловимую ауру древности можно, побывав в цитадели. Первые поселения на территории нынешнего Шымкента появились на рубеже ХI-XII веков. Хотя последние находки археологов дают основание считать, что люди здесь жили еще в VI-VII веках.

Причина пятая. Каждый пятый житель страны — родом из Шымкента. Чадолюбие — отличительная черта наших людей. Они знают толк в этом нехитром деле. Впрочем, ирония здесь неуместна. Кому стоять на защите рубежей страны? Кому пахать в поле, строить дома и дороги, пасти скот, печь хлеб? Уж точно не рафинированным жителям обеих столиц. Без нас в этих серьезных делах никак не обойтись.

Шестая причина. Шымкент — город хлебный. Да, здесь есть много мест, где можно утолить голод. Конечно, есть ценовой разброс, куда ж без этого? Но что это в сравнении с ценами Астаны и Алматы?! В Шымкенте всегда можно очень вкусно пообедать. А какой выбор! Есть кухня восточная, европейская, кавказская, уйгурская, китайская. Турецкие сладости, корейские салаты, узбекские и казахские лепешки, тандыр-плов, тандыр-самса… Шашлыки и кебабы, ет по-казахски, сорпа с перепелами… Все что угодно! Как говорится, любой каприз за ваши деньги.

Седьмая причина. Шымкент — город салонов красоты. Доказано: сколько тратят жители столицы на маникюр, шымкентцы платят за маникюр, педикюр, стрижку и коррекцию бровей!

Словом, вновь относительно дешево и красиво. Цените, землячки!

Восьмая причина. Тепло в Шымкенте. Солнце у нас, наверное, 350 дней в году. Надо уметь с ним уживаться, быть под его палящими лучами лишь в определенные часы. А так вполне хорошо.

Девятая причина. Фруктов у нас немало. Бахчевых — горы. Овощей — фуры. Малину едим киргизскую, бананы — заморские, грибы — казыгуртские, лимоны — аргентинские и ташкентские, клубнику — сайрамскую, помидоры — сарыагашские, картошку — тюлькубасскую, финики — иранские, мандарины – пакистанские.

Одно плохо: стоимость укропа очень зависит от курса доллара и цены за баррель нефти…))) А в остальном — все прекрасно, нам все северяне завидуют!

Десятая причина. Шымкент — самый гостеприимный город, где с размахом проводят самые роскошные тои. Так было и так будет.

Во время поездки по мегаполису замечаешь, что Шымкент прихорашивается ко Дню города: обновляют цветники, латают ямы на дорогах, чинят систему полива.

На днях аким Шымкента Габит Сыздыкбеков докладывал Президенту страны о достижениях мегаполиса и его перспективах. Будущее у Шымкента прекрасное! По числу новоселий город находится в лидерах. По строительству школ, больниц, поликлиник и дорог мы тоже не в числе отстающих.

Есть на что посмотреть, где отдохнуть, послушать музыку, наслаждаясь прохладой, которую дарят кроны деревьев и фонтаны.

Город живет своей жизнью — иногда тихой, размеренной, но чаще — шумной, суетливой, разноголосой.

С твоим праздником — с Днем города, дорогой Шымкент!

Фарида Шарафутдинова