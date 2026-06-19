Кому положена бесплатная путевка в санаторий и как ее получить в Шымкенте

Правила распределения санаторно-курортных путевок для пенсионеров по возрасту и людей с инвалидностью в Казахстане существенно различаются. О том, как устроен механизм и на какую поддержку могут рассчитывать жители Шымкента, выяснили корреспонденты агентства Kazinform.

Санаторно-курортное лечение остается одной из самых востребованных мер социальной поддержки. При этом далеко не все знают, кто может получить путевку за счет государства, как формируется очередь, куда обращаться и какие расходы придется оплачивать самостоятельно.

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК пояснили, что на республиканском уровне оздоровлением в санаториях обеспечиваются граждане с инвалидностью, если такая мера предусмотрена их индивидуальной программой абилитации (формирование навыков и функций, которых у человека ранее не было — прим. ред.) и реабилитации (ИПАР).

Вопросы обеспечения пенсионеров по возрасту относятся к компетенции местных исполнительных органов. Акиматы определяют объем финансирования, количество путевок и порядок их распределения.

В Шымкенте эти процессы курирует городское управление занятости и социальной защиты. Сегодня в городе проживает более 102 тысяч пенсионеров. Ежегодно бюджетные средства выделяются на оздоровление 5 500 пожилых людей. Путевки предоставляются бесплатно в порядке очередности. Санаторно-курортные организации определяются по итогам государственных закупок.

Для подачи потребуются:

* заявление установленного образца;

* удостоверение личности;

* санаторно-курортная карта по форме № 072/у (или № 069/у).

Подать заявление можно как при личном обращении, так и дистанционно через региональный портал geo-shym.kz. Сегодня в очереди на получение санаторно-курортных путевок для пенсионеров в Шымкенте состоят около 29 тысяч человек.

Путевка выдается непосредственно заявителю либо его доверенному лицу при наличии нотариально оформленной доверенности.

Как получить путевку людям с инвалидностью

Для граждан с инвалидностью действует единый цифровой механизм распределения путевок через автоматизированную информационную систему «Е-Собес».

С начала 2026 года в Шымкенте поступило 14 768 заявлений на получение санаторно-курортного лечения. Из них услугой уже воспользовались 6 361 человек. Остальные заявители находятся в очереди и будут обеспечены путевками по мере ее продвижения и в пределах предусмотренного финансирования.

— Очередность формируется автоматически в АИС «Е-Собес» в порядке поступления заявлений. По мере наступления очередности заявителю предоставляется возможность выбора поставщика на Портале социальных услуг, — сообщил официальный представитель Министерства труда и социальной защиты населения РК Олжас Нурекенов.

В ведомстве напомнили и о базовых временных стандартах госуслуги.

— Санаторно-курортное лечение предоставляется не более одного раза в календарный год на срок не более 14 суток. Обязательным условием является наличие санаторно-курортной карты, на основании которой медицинские специалисты определяют показания и исключают противопоказания, — отметил Олжас Нурекенов.

Как подать заявление

Подать заявку на получение услуги можно несколькими способами:

* через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» (ЦОН);

* через веб-портал электронного правительства eGov;

* через местные исполнительные органы (отделы соцзащиты);

* в проактивном формате через мобильный телефон (после получения SMS-уведомления).

После оформления документов данные автоматически регистрируются в системе «Е-Собес».

Пожилые люди, испытывающие сложности с использованием цифровых сервисов, могут обратиться за помощью в ЦОНы или местные исполнительные органы.

Для получателей специальных социальных услуг из числа людей с инвалидностью первой и второй групп оформление документов осуществляется при содействии социального работника.

Можно ли самостоятельно выбрать санаторий

Когда подходит очередь, получатель услуги может самостоятельно выбрать санаторно-курортную организацию через Портал соцуслуг. При этом проходить лечение можно не только в своем регионе.

— Выбор не ограничивается санаторно-курортными организациями города Шымкента или Туркестанской области. Получатель услуги вправе самостоятельно выбрать санаторий из числа поставщиков, официально зарегистрированных на Портале социальных услуг, в различных регионах Республики Казахстан, — уточнили в Минтруда РК.

Что входит в стоимость путевки и когда могут отказать

В стоимость путевки входят проживание, питание, диагностические, лечебные и оздоровительные процедуры, предусмотренные программой конкретной санаторно-курортной организации.

При этом часть расходов получатель услуги оплачивает самостоятельно. В частности, проезд к месту лечения и обратно не компенсируется.

Если человек уже получил путевку, но по уважительной причине (например, по состоянию здоровья) не может поехать в указанные сроки, ее необходимо заблаговременно вернуть для передачи другому очереднику.

Обменять путевку на другие, более подходящие даты можно только при наличии свободных мест в системе и строго не позднее чем за три дня до даты заезда, указанной в первоначальном документе.

Если гражданин не воспользовался путевкой без соблюдения установленного порядка, повторное обеспечение осуществляется в порядке общей очередности.

Официально отказать в предоставлении путевки могут в трех случаях:

* предоставление недостоверных документов или сведений;

* несоответствие заявителя установленным требованиям законодательства;

* отсутствие официального согласия на обработку персональных данных.

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК отмечают, что развитие проактивного формата и Портала социальных услуг направлено на то, чтобы исключить человеческий фактор. Казахстанцы могут самостоятельно отслеживать свою очередь и выбирать санаторно-курортные организации из числа поставщиков, зарегистрированных на Портале социальных услуг.