Более 140 пар из Шымкента выбрали дату 26.06.2026 для заключения брака

11 июня завершился приём заявлений на государственную регистрацию брака на красивую дату — 26 июня 2026 года.

Традиционно даты с необычным сочетанием цифр вызывают повышенный интерес у будущих молодожёнов.

Наибольшее количество заявлений поступило от жителей Алматы — 830. В Астане зарегистрировано 740 заявок.

В Шымкенте желание связать себя узами брака в этот день выразила 141 пара.

Красивые даты по-прежнему остаются популярными среди казахстанцев, которые стремятся сделать день создания семьи ещё более символичным и запоминающимся.