Реклама
Freedom broker
На главную Анонс Более 140 пар из Шымкента выбрали дату 26.06.2026 для заключения брака

Более 140 пар из Шымкента выбрали дату 26.06.2026 для заключения брака

-
Редактор Юлия Машковская
-
24
Фото сгенерировано искусственным интеллектом

11 июня завершился приём заявлений на государственную регистрацию брака на красивую дату — 26 июня 2026 года.

Традиционно даты с необычным сочетанием цифр вызывают повышенный интерес у будущих молодожёнов.

Наибольшее количество заявлений поступило от жителей Алматы — 830. В Астане зарегистрировано 740 заявок.

В Шымкенте желание связать себя узами брака в этот день выразила 141 пара.

Красивые даты по-прежнему остаются популярными среди казахстанцев, которые стремятся сделать день создания семьи ещё более символичным и запоминающимся.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2026. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.