Более 140 пар из Шымкента выбрали дату 26.06.2026 для заключения брака

11 июня завершился приём заявлений на государственную регистрацию брака на красивую дату — 26 июня 2026 года.
Традиционно даты с необычным сочетанием цифр вызывают повышенный интерес у будущих молодожёнов.
Наибольшее количество заявлений поступило от жителей Алматы — 830. В Астане зарегистрировано 740 заявок.
В Шымкенте желание связать себя узами брака в этот день выразила 141 пара.
Красивые даты по-прежнему остаются популярными среди казахстанцев, которые стремятся сделать день создания семьи ещё более символичным и запоминающимся.