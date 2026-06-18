В Шымкенте открыли одну из крупнейших зон отдыха города

В преддверии Дня города в микрорайоне Shymkent City состоялось открытие нового парка. В торжественном мероприятии приняли участие аким Шымкента Габит Сыздыкбеков, жители и гости мегаполиса.

Новый парк площадью 4,2 гектара стал одним из крупнейших общественных пространств города, предназначенных для отдыха, прогулок и активного досуга горожан.

В рамках благоустройства здесь обустроены прогулочные аллеи, зоны отдыха и семейного досуга, а также площадки для проведения культурно-массовых мероприятий. Особое внимание уделено озеленению территории и созданию комфортной городской среды.

На территории парка высажены платаны, клёны, ясени, катальпы, сосны и другие виды деревьев, адаптированные к климатическим условиям региона. Комплексное озеленение позволило сформировать современное и экологичное общественное пространство.

Одним из центральных элементов нового парка стал монументальный барельеф «Qazaq Eli», отражающий основные этапы становления казахской государственности и национальной истории.

Ещё одной достопримечательностью стал арт-объект «Глобус», символизирующий богатое историческое и культурное наследие Казахстана. В его оформлении нашли отражение национальные традиции, символы страны и знаковые объекты Шымкента.

Создание нового парка стало очередным шагом в реализации стратегии по развитию комфортной городской среды и расширению сети современных общественных пространств. Ожидается, что парк станет одной из главных точек притяжения жителей и гостей города, объединяя возможности для отдыха, занятий спортом, прогулок и культурного досуга.

Открытие парка стало одним из ключевых событий, приуроченных к празднованию Дня города, и ещё одним подтверждением динамичного развития Шымкента как современного, зелёного и комфортного для жизни мегаполиса.