Шымкентский производитель поддержал акцию экономического патриотизма «Сознательный бизнес — опора страны»

Шымкентский производитель Nurtau Company поддержал инициативу «Саналы Бизнес – Ел тірегі!» («Сознательный бизнес — опора страны!»), направленной на продвижение принципов экономического патриотизма и ответственного предпринимательства.

О своей позиции компания сообщила на официальных страницах в социальных сетях.

Акция была инициирована карагандинским предпринимателем Вячеславом Цоем и сегодня получает отклик у бизнеса в разных регионах страны.

В Nurtau Company подчеркнули, что честная ценовая политика – это не только экономическое решение, но и вопрос доверия со стороны покупателей.

«Даже при росте издержек неправильно полностью перекладывать их на потребителя – особенно когда речь идет о товарах повседневного спроса», – отметили представители компании.

По мнению производителя, современный бизнес должен ориентироваться не на краткосрочную выгоду, а на устойчивую репутацию и долгосрочные отношения с клиентами.

Компания призвала предпринимателей избегать чрезмерной прибыли и повышать внутреннюю эффективность вместо необоснованного роста цен, что скажется на доверие потребителей.

Отдельный посыл адресован и жителям – поддерживать добросовестных производителей, поскольку именно такой выбор способствует развитию национальной экономики.

Подключение крупных региональных компаний свидетельствует о растущем интересе бизнеса к идеям экономического патриотизма.

Таким образом, инициатива постепенно выходит за пределы одного региона и приобретает черты общенационального движения.