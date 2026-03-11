Жители дома в Туран-2 жалуются на затопленный подвал и неработающий лифт

В одном из многоэтажных домов микрорайона Туран-2, разгорелся скандал. Жители дома №34 «г», жалуются на то, что подвал затоплен водой, а лифт не работает. Люди возмущены и говорят, что больше не могут терпеть такие условия.

Из-за длительных осадков, уровень воды поднялся выше колен. Появилась угроза затопления лифта, что могло надолго вывести его из строя.

Коммунальные службы откачали воду из подвала и потоп удалось локализовать. Но, к сожалению, это не первый подобный случай. Во время дождей и таяния снега вода из подвала не уходит.

Баян Иматова, жительница: «Этот дом построен некачественно. Говорят, мастер сбежал. Куда он сбежал? Все данные же есть. Пусть вызовут его! Пусть этот вопрос решается. Ведь 48 квартир взяли жильё на 15–20 лет. Люди мучаются. Почти в каждой квартире установили свои печки».

В городском управлении строительства знают о проблеме жителей этого 48-квартирного дома.

Дождевая вода попадает в подвальное помещение снаружи, так как дом расположен в низине. Но устранить выявленные дефекты, можно будет только с наступлением устойчивой тёплой погоды.

Максат Мейманалиев, начальник отдела управления строительства города Шымкента: «Вода попала в подвал снаружи — со стороны магистральных инженерных сетей. Она скопилась в лотке, произошел излив. Сейчас всё приведено в порядок. У нас есть план необходимых работ. Когда потеплеет, здесь установят дренажную систему. Эти мероприятия уже запланированы».

Максат Мейманалиев заверяет, что угрозы для дома нет.

Ход строительства контролировался и многоэтажка была принята городским управлением строительства. Управление жилья передало квартиры очередникам по государственной программе через банк — в ипотеку под низкий процент.