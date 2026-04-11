ЕАБР инвестировал в экономику Казахстана более 5 млрд долларов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления Евразийского банка развития Николая Подгузова.

В ходе встречи были подведены итоги двадцатилетней деятельности банка и обсуждены перспективы дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества. Глава государства поздравил ЕАБР с 20-летием со дня основания и отметил, что банк является одним из ключевых партнеров Казахстана в реализации стратегически важных проектов.

Николай Подгузов представил президенту прогнозы ЕАБР, согласно которым рост валового внутреннего продукта Казахстана в 2026 году составит не менее 5,5%. По его словам, этому способствуют устойчивый инвестиционный климат, реализация масштабных инфраструктурных программ, стабильный внутренний спрос и положительная динамика социальных показателей.

Также президенту сообщили, что в рамках реализации стратегии банка на 2022–2026 годы общий объем инвестиций достиг 9,2 млрд долларов. Из этой суммы 5,2 млрд долларов направлены в экономику Казахстана — это сопоставимо с объемом инвестиций ЕАБР за предыдущие 15 лет.

Средства распределены по ключевым направлениям: около 2,1 млрд долларов вложено в развитие промышленности, 1 млрд долларов — в энергетический сектор, еще 1 млрд долларов — в транспортную инфраструктуру и 1,1 млрд долларов — в финансовый сектор. Отдельное внимание уделяется проектам в сфере цифровизации и внедрению технологий искусственного интеллекта.

Касым-Жомарт Токаев отметил значительное расширение географии присутствия банка, подчеркнув, что это способствует реализации новых инициатив и укреплению региональной экономической интеграции.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и расширении инвестиционного сотрудничества для устойчивого развития экономики Казахстана.