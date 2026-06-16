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Новая волна назначений в акимате Шымкента

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Алиса Дуваева
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Волна кадровых назначений в акимате Шымкента. Свои кресла сменили руководители сразу нескольких городских управлений. После долгого периода без постоянного руководителя новый глава появился в управлении внутренней политики.

Новым руководителем управления внутренней политики Шымкента стал Азамат Парманов. Уроженец Казыгуртского района начал трудовую деятельность в 2014 году. За это время работал в органах государственных доходов, занимал различные должности в государственных структурах, был заместителем акима района и руководителем управления молодежной политики. Теперь ему предстоит отвечать за реализацию внутренней политики в городе.

Не меньше внимания привлекло и новая должность Мольдир Кеуеновой. Долгие годы она работала в сфере внутренней политики, а теперь возглавила управление по защите прав детей. Назначение получил и 33-летний Ермек Полатович Турманов.

Распоряжением акима города он назначен руководителем Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Шымкента.

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