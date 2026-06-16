Туркестан принял VIII Народные игры Казахстана

В туристическом комплексе «Керуен-Сарай» в Туркестане состоялась торжественная церемония открытия VIII Народных игр Республики Казахстан. Масштабное спортивное событие объединило национальные традиции и современные технологии, подарив зрителям яркое и незабываемое зрелище.

В церемонии открытия приняли участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров и заместитель председателя комитета по делам спорта и физической культуры министерства туризма и спорта Республики Казахстан Аманбай Нурмуханбетов.

Они поздравили спортсменов и тренеров с началом одного из крупнейших спортивных мероприятий страны. Выступая перед участниками, глава региона подчеркнул значимость Народных игр для развития массового спорта и здорового образа жизни, а также рассказал о достижениях Туркестанской области в спортивной сфере.

О значении Народных игр и развитии спорта в регионе рассказал аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров: «Добро пожаловать в священный Туркестан! VIII Народные игры — это большой спортивный праздник, который способствует развитию массового спорта и здорового образа жизни. Сегодня в Туркестанской области более 89 тысяч спортсменов занимаются 62 видами спорта, а физической культурой охвачено свыше 43 процентов населения. В регионе строятся новые спортивные объекты, что позволяет проводить соревнования республиканского и международного уровня. В Народных играх участвуют более 2300 спортсменов и тренеров из 20 регионов страны. Желаю всем участникам честной борьбы и ярких побед».

Заместитель председателя комитета по делам спорта и физической культуры Аманбай Нурмуханбетов отметил, что развитие массового спорта в стране ведется в соответствии с поручениями Главы государства, а Народные игры играют важную роль в популяризации спортивного движения и укреплении спортивных традиций.

В рамках церемонии открытия состоялся водный парад команд-участниц. Праздничную атмосферу дополнили театрализованные постановки, этно-фольклорные композиции и выступления известных артистов.

О развитии спортивного движения в стране сообщил Аманбай Нурмуханбетов, заместитель председателя комитета по делам спорта и физической культуры министерства туризма и спорта РК: «Народные игры — одни из крупнейших республиканских соревнований, способствующих развитию массового спорта, укреплению дружбы между регионами и популяризации здорового образа жизни. Они регулярно проводятся с 1998 года и занимают особое место в спортивной истории независимого Казахстана. За эти годы игры привлекли к спорту тысячи граждан и открыли путь в большой спорт многим талантливым спортсменам. Сегодня в соревнованиях участвуют представители всех регионов страны, что свидетельствует о высоком уровне развития спорта в Казахстане. Народные игры — это не только борьба за победу, но и праздник единства, дружбы и патриотизма. Они помогают воспитывать будущих чемпионов и укреплять спортивный потенциал страны. Благодарю акимат Туркестанской области за организацию этого масштабного мероприятия. Всем участникам желаю честной борьбы и ярких побед. Пусть VIII Народные игры станут значимым событием в истории отечественного спорта».

В VIII Народных играх спортсмены соревнуются в баскетболе 3х3, волейболе, шахматах, тоғызқұмалақе, қазақ күресі, настольном теннисе, футзале, асық ату, армрестлинге и гиревом спорте. Соревнования продлятся до 20 июня.