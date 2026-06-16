О выдаче лицензии на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой

Национальный Банк Республики Казахстан осуществляет выдачу юридическим лицам лицензий на проведение обменных операций с наличной иностранной валютой. Лицензия НБК предоставляет юридическому лицу право осуществлять на территории Республики Казахстан обменные операции с наличной иностранной валютой, включая покупку или продажу наличной иностранной валюты за другую наличную иностранную валюту либо за наличную национальную валюту.

Порядок проведения обменных операций пределяется правилами осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан. В соответствии с указанными Правилами уполномоченная организация должна быть создана в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО).

До обращения за получением лицензии и (или) приложения к лицензии учредитель (участник) обязан полностью сформировать уставный капитал ТОО в денежной форме.

Какие документы необходимо подготовить, пояснил Багдат Байдуанов, главный специалист СЭО Туркестанского филиала РГУ «Национальный банк РК»: «Для получения лицензии и приложения к лицензии через веб-портал «Электронное правительство» необходимо представить следующие документы: электронное заявление на получение лицензии и приложения к ней; электронную копию устава; электронную копию документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности; электронную копию справки банка второго уровня о наличии банковского счета в иностранной валюте».

Для подтверждения соответствия квалификационным требованиям необходимо дополнительно представить:

* электронное заявление на получение лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и приложения к лицензии;

* электронные копии выписок о движении денег по банковским счетам клиента банка второго уровня либо филиала банка-нерезидента РК (в том числе выписку о движении денег по банковским счетам клиента), подтверждающие зачисление на банковский счет юридического лица денег в качестве взноса в уставный капитал в соответствии с требованиями пункта 8 Правил, выданных не ранее 30 календарных дней до даты обращения за получением лицензии и (или) приложения к лицензии;

* электронную копию документа, раскрывающего источник происхождения вклада в уставный капитал уполномоченной организации (договор займа, договор купли-продажи имущества, справка о доходах, другие документы, раскрывающие источник происхождения вклада в уставный капитал уполномоченной организации).

Государственная услуга оказывается филиалами Национального Банка Республики Казахстан посредством веб-портала «Электронное правительство» в течение 20 рабочих дней со дня представления полного пакета документов. Выдача лицензии на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой и приложения к ней осуществляется на платной основе. Размер лицензионного сбора составляет 40 месячных расчетных показателей (МРП).

Особое внимание Багдат Байдуанов обратил на требования к обменным пунктам: «Дополнительно обращаем внимание, что к помещениям и оборудованию обменных пунктов предъявляются требования, установленные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2020 года № 14 «Об утверждении Правил организации охраны и устройства помещений банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, Национального оператора почты, юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, а также юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой».

По всем возникающим вопросам можно обратиться в Туркестанский филиал Национального Банка Республики Казахстан по адресу: г. Туркестан, проспект Тауке хана, 371, либо по телефону: 8 (72533) 5-99-65.