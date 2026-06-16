Пристававшему к восьмилетней школьнице в Шымкенте мужчине назначили штраф

Межрайонный суд по уголовным делам Шымкента в закрытом режиме рассмотрел уголовное дело в отношении 56-летнего мужчины, обвиняемого в приставании сексуального характера к восьмилетней девочке, передает агентство Kazinform.

Суд признал его виновным, однако из-за предусмотренных законом ограничений не назначил наказание в виде лишения свободы. Мужчине назначен штраф.

Информация об инциденте, произошедшем 28 апреля этого года в подъезде одной из многоэтажек Шымкента, распространилась в социальных сетях. На опубликованных кадрах видно, как мужчина выводит ребенка из лифта на третьем этаже, обнимает, целует и трогает ее, пытаясь увести девочку в сторону своей квартиры.

Как рассказала мать пострадавшей, девочке удалось вырваться, но мужчина преследовал ее по лестнице до девятого этажа.

«Дочь бежала до самой крыши, но дверь оказалась заперта. Мужчина преследовал ее до тех пор, пока происходящее не заметили жильцы дома и не прогнали его. Если он действительно ничего не видит, как утверждает сторона защиты, смог бы он так преследовать ребенка?» — задается вопросом женщина.

О случившемся мать узнала в тот же день от соседки. Поскольку телефон девочки был сломан, женщина связалась с ребенком по видеосвязи через жильцов дома. Девочка рассказала, что мужчина с третьего этажа пытался завести ее к себе домой. Мать велела дочери запереть дверь и никуда не выходить из квартиры до ее приезда. Вернувшись с работы, женщина посмотрела записи с камер видеонаблюдения и сразу обратилась в полицию.

«Прибывшие сотрудники вызвали психолога. Дочь была очень напугана и отказывалась разговаривать с мужчинами. Она говорила: «Я хочу поговорить с женщиной, которая меня поймет», — вспоминает мать.

Из-за пережитой психологической травмы семье пришлось сменить место жительства. По словам матери, ее дочь до сих пор пугается любого шума и постоянно спрашивает, не вернулся ли тот мужчина. Сейчас ребенок находится у бабушки, так как матери необходимо работать, чтобы содержать троих детей.

Как сообщили в пресс-службе межрайонного суда по уголовным делам Шымкента, дело рассматривалось в виде уголовного проступка в закрытом режиме. Подсудимому было предъявлено обвинение по статье «Приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-го возраста».

«Вина подсудимого Н. доказана видеозаписью момента совершения уголовного правонарушения, заключением судебно-психиатрической экспертизы, а также другими материалами дела», — пояснили в суде.

Санкция данной статьи предусматривает исправительные работы, общественные работы либо арест.

Однако суд столкнулся с законодательными ограничениями:

в соответствии с частью 7 статьи 42 УК РК, исправительные работы не назначаются лицам, не имеющим постоянной работы;

согласно части 3 статьи 43 УК РК, к общественным работам не привлекаются лица с инвалидностью II группы;

в соответствии с частью 1-1 статьи 467 УК РК, применение ареста (помимо статей за побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью) приостановлено до 1 января 2027 года.

В суде также сообщили, что при назначении наказания были учтены смягчающие обстоятельства.

«Суд учел чистосердечное раскаяние и наличие инвалидности II группы у подсудимого. Поскольку другие виды наказания, предусмотренные статьей, по которой подсудимый признан виновным, не подлежали назначению, суд, применив часть 4 статьи 55 УК РК, назначил наказание в виде штрафа в размере 50 МРП (в 2026 году 216 250 тенге)», — отметили в суде.

После оглашения приговора подсудимый был освобожден из-под стражи в зале суда.

Мать девочки категорически не согласна с вынесенным решением суда. По ее словам, на стадии следствия и во время депонирования показаний ребенка дело расследовалось по статье 124 УК РК (Развратные действия в отношении заведомо малолетней), предполагающей реальный тюремный срок. О переквалификации обвинения на статью 121-1 УК РК она узнала незадолго до судебного заседания.

«Когда проводилось депонирование показаний, были одни судья, прокурор, адвокаты и психолог. На судебном заседании уже участвовали другие люди. О том, что состоится суд, мне сообщили примерно за 15 минут до его начала. У меня есть этому подтверждения. Во время судебного процесса мне практически не дали высказаться. В итоге мужчине назначили штраф и отпустили. Я считаю это несправедливым», — заявила мать пострадавшей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

«Стороны вправе обжаловать его», — подчеркнули в пресс-службе межрайонного суда по уголовным делам Шымкента.

Потерпевшая сторона намерена воспользоваться этим правом и обратиться в апелляционную инстанцию.