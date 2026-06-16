В Шымкенте растёт доступность КТ, МРТ и лабораторной диагностики по ОСМС

В Шымкенте в рамках системы обязательного социального медицинского страхования за пять месяцев текущего года оказано около 4 миллионов консультативно-диагностических услуг.

Наиболее востребованными среди населения остаются компьютерная и магнитно-резонансная томография, лабораторные исследования, а также консультации узких специалистов.

Об этом на брифинге сообщила директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по городу Шымкенту Сауле Дуйсенбаева.

По её словам, консультативно-диагностические услуги в городе оказывают 123 медицинские организации. Это способствует раннему выявлению заболеваний и повышению эффективности профилактических мероприятий.

В диагностике активно применяются цифровая рентгенография, колоноскопия, видеоэлектроэнцефалография и ультразвуковые исследования. Направление на такие процедуры выдаёт лечащий врач. При наличии медицинских показаний пациент может быть направлен на компьютерную или магнитно-резонансную томографию. Для получения услуг в плановом порядке необходимо иметь статус застрахованного в системе ОСМС, отметила Сауле Дуйсенбаева.

Одним из востребованных направлений также остаётся медицинская реабилитация. В Шымкенте данная услуга предоставляется почти в 30 медицинских организациях.

За пять месяцев текущего года пациентам оказано около 7 тысяч услуг медицинской реабилитации.

Реабилитационная помощь особенно важна для пациентов после инсульта, тяжёлых травм и кардиохирургических операций, а также для людей с хроническими заболеваниями. Отдельное внимание уделяется реабилитации детей с детским церебральным параличом, врождёнными патологиями опорно-двигательного аппарата и другими заболеваниями.