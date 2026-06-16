Миллион алых роз: китайская компания планирует заняться цветоводством в Туркестанской области

Выращивание цветов и декоративных саженцев, внедрение современных тепличных технологий деревьев, стало темой обсуждения на встрече акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова с генеральным директором китайской компании.

Аким области Нуралхан Кушеров отметил, что все предложения будут тщательно изучены, а перспективным проектам окажут всестороннюю поддержку: «Недавно мы посетили Китай и провели переговоры с рядом инвесторов. Сегодня партнёрские связи между нашими сторонами укрепляются. Мы готовы поддерживать проекты, которые дадут импульс экономике региона и создадут новые рабочие места. В Туркестанской области имеются большие возможности для развития тепличного хозяйства. Предлагаю наладить выращивание цветов и различных видов деревьев, необходимых для озеленения региона. Мы готовы содействовать установлению связей с местными фермерами. В случае успешного завершения испытательного этапа проект получит поддержку для дальнейшего расширения».

Инвесторы выразили заинтересованность в развитии цветоводства в Туркестанской области. Компания уже приступила к экспериментальной высадке кустовых роз в Сарыагашском районе. Если первые результаты окажутся успешными, планируется расширить проект и увеличить площадь цветочных насаждений до 20 гектаров.

Спрос на цветочную продукцию высок как в странах Центральной Азии, так и на российском рынке. В случае положительных результатов испытаний будут рассмотрены вопросы дальнейшего расширения проекта и оказания поддержки со стороны акимата.