На границе России и Казахстана многокилометровые очереди. Движение идёт медленно, транспорт пропускают небольшими партиями, а сам процесс досмотра и проверки документов занимает длительное время.

Водители связывают задержки с высокой нагрузкой и ограниченной пропускной способностью, тогда как в КНБ объясняют ситуацию сезонным ростом перевозок и напоминают о работе электронной очереди и возможности планировать пересечение границы заранее.

Ситуация на казахстанско-российской границе остаётся напряжённой — на пунктах пропуска образовались длинные очереди, из-за чего водителям приходится ждать проезда по несколько суток. Машины двигаются медленно.

«Населенный пункт Маштак, такая же очередь, будем надеяться что в течение суток протолкнемся в этой очереди», — Шакир Умаров, житель Шымкента.

По словам водителей, причина может быть в ограниченном числе пропускных постов. Отдельная проблема — скоропортящиеся грузы, которые не выдерживают таких задержек. При этом в пограничной службе КНБ отмечают, что ситуация связана с сезонным ростом перевозок.

«Ситуация связана с сезонным увеличением транспортировки плодоовощной продукции. Для минимизации времени ожидания пункт пропуска работает в усиленном режиме, принимаются необходимые меры, организовано тесное взаимодействие с местными исполнительными органами», — пресс-служба КНБ РК.

В ведомстве говорят, на границе действует система электронной очереди, позволяющая заранее бронировать время пересечения границы и планировать маршрут. Водителям также рекомендуют учитывать обстановку и по возможности выбирать альтернативные направления.

Сами дальнобойщики на границе уже стали почти семьей со своими правилами, говорят, если у кого-то из водителей рождения, то его пропускают на досмотр без очереди.