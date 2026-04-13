Изменился порядок подачи жалоб на качество медпомощи

Редактор Юлия Машковская
Иллюстративное фото

Фонд социального медицинского страхования сообщил об изменениях в порядке приема жалоб на качество медицинской помощи.

Министерством здравоохранения утверждены изменения в приказ министра РК от 8 октября 2020 года №648 «Об утверждении правил организации деятельности единого медицинского информационного call-центра и регламента его деятельности».

Согласно новым требованиям, из функций контакт-центра 1414 исключен прием жалоб на качество оказания медицинской помощи. Данная мера принята для обеспечения более высокого уровня защиты персональных данных граждан и соблюдения требований по сохранению врачебной тайны.

Теперь подать жалобу на качество медицинской помощи можно через цифровые сервисы:
• официальный сайт Фонда социального медицинского страхования msqory.kz;
• мобильное приложение Qoldau 24/7.

При этом консультации граждан по вопросам получения медицинской помощи в рамках ГОБМП и системы ОСМС через контакт-центр 1414 продолжают предоставляться в прежнем режиме.

