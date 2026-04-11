Количество коррупционных правонарушений в здравоохранении Казахстана сократилось более чем на 70%

За последние три года в системе здравоохранения Казахстана зафиксировано снижение коррупционных правонарушений на 72,7%. Достигнутые результаты стали возможны благодаря реализации Министерством здравоохранения комплексной антикоррупционной политики, направленной прежде всего на профилактику нарушений.

Особое внимание уделяется внедрению современных инструментов внутреннего контроля и развитию комплаенс-подходов, которые способствуют повышению открытости и подотчётности деятельности уполномоченного органа.

Проводимая работа уже демонстрирует положительные результаты. В системе здравоохранения наблюдается устойчивая тенденция к снижению коррупционных правонарушений.

Так, в 2023 году было вынесено 11 обвинительных приговоров, в 2024 году зарегистрировано 13 правонарушений, а в 2025 году — лишь 3 факта.

Таким образом, в 2025 году количество коррупционных правонарушений сократилось на 76,9% по сравнению с 2024 годом и на 72,7% по сравнению с 2023 годом. Это свидетельствует о снижении коррупционных проявлений более чем на 70% за последние три года.

В рамках проводимой работы на базе Национального научного онкологического центра состоялась совместная встреча сотрудников Министерства здравоохранения Республики Казахстан с представителями агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.

Мероприятие прошло под модерацией Министерства здравоохранения. В качестве спикеров выступили заместитель руководителя департамента агентства РК по делам государственной службы по городу Астана Б. Балгабеков, главный специалист департамента А. Айтуева, а также директор департамента информационной безопасности, мобилизационной работы и защиты государственных секретов Министерства здравоохранения Б. Бекбатыров.

В ходе встречи обсуждались вопросы профилактики и противодействия коррупции, формирования антикоррупционной культуры, повышения прозрачности деятельности государственных органов и укрепления принципов добропорядочности.

Главной целью мероприятия стало формирование нулевой терпимости к коррупции в системе здравоохранения. Министерство здравоохранения на постоянной основе держит ситуацию на контроле, оперативно реагирует на возникающие риски и совершенствует механизмы предупреждения коррупционных проявлений.