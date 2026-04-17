Медики Шымкента спасли 24-летнюю пациентку после тяжёлого аутоиммунного заболевания

Врачи неврологического отделения шымкентской городской больницы №2 спасли жизнь 24-летней пациентке, поступившей в крайне тяжёлом состоянии. При госпитализации у неё был диагностирован синдром Гийена–Барре — острое воспалительное аутоиммунное заболевание, поражающее периферическую нервную систему.

При данной патологии иммунная система ошибочно атакует нервные волокна, что приводит к прогрессирующей мышечной слабости и нарушению жизненно важных функций. Чаще всего заболевание развивается после перенесённых респираторных или кишечных инфекций.

Состояние пациентки стремительно ухудшалось: отмечались выраженная слабость в конечностях, общее истощение и дыхательная недостаточность. В результате она утратила способность самостоятельно передвигаться.

Пациентка была экстренно госпитализирована в отделение реанимации, где её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В течение 17 дней врачи проводили интенсивную терапию, направленную на стабилизацию состояния и предотвращение тяжёлых осложнений.

Благодаря слаженной работе медицинской команды удалось спасти жизнь пациентки и избежать инвалидизации. В настоящее время её состояние улучшилось, и она переведена на этап реабилитации.

Лечащий врач — невролог первой категории с 10-летним стажем Арайлым Байтуреева — отметила положительную динамику и подчеркнула, что пациентка продолжит лечение под наблюдением специалистов.

Отмечается, что вся медицинская помощь была оказана в рамках системы обязательного социального медицинского страхования. Специалисты напоминают: своевременное обращение за медицинской помощью играет ключевую роль в сохранении жизни и здоровья пациентов.