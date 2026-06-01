Тысячи детей собрал главный праздник лета в Туркестанской области

Смех детей, творческие выступления и атмосфера настоящего праздника. В Туркестанской области «1 июня» отметили масштабным мероприятием, участниками которого стали более тысячи юных жителей региона. Со сцены звучали песни, исполнялись танцы и театрализованные постановки, а зрители поддерживали артистов бурными аплодисментами. Приятным сюрпризом для ребят стали полезные подарки — каждому участнику вручили книгу.

Участникам праздника рассказали о Концепции «Дети Казахстана», в ней заложен комплекс мер по защите прав детей, развитию образования, укреплению здоровья и созданию благоприятных условий для всестороннего развития.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Наша область является колыбелью талантов и дарований. Наши школьники показывают высокие результаты на международных олимпиадах, в научных проектах, спортивных и творческих конкурсах. В этом году 21 ученик, представлявший область на международных интеллектуальных соревнованиях, завоевал 14 медалей. За учебный год учащиеся Туркестанской области получили 169 призовых мест на международном и республиканском уровнях. Это результат упорного труда педагогов, поддержки родителей и заботы государства. Дорогие дети, не бойтесь мечтать, смело покоряйте вершины науки, искусства, спорта и технологий. Мы готовы поддержать каждую вашу инициативу».