В Шымкенте провели семичасовую операцию на головном мозге

Нейрохирурги городской клинической больницы №2 города Шымкента успешно выполнили высокотехнологичную операцию по крайне редкому и сложному клиническому случаю. В ходе одного хирургического вмешательства врачам удалось удалить сразу три тяжелые патологии головного мозга, представлявшие серьезную угрозу для жизни молодого пациента.

Медицинская помощь была оказана в рамках системы ОСМС.

Пациент страдает эпилепсией с шестилетнего возраста. Несмотря на длительный период ремиссии, который наблюдался с 2014 года, в последнее время приступы судорог возобновились. В связи с этим пациенту было проведено углубленное обследование. По результатам магнитно-резонансной томографии (МРТ) в правой лобной доле головного мозга были выявлены сразу несколько редких патологий.

В частности, у пациента диагностированы интрацеребральная липома, артериовенозная мальформация и фокальная кортикальная дисплазия. По словам специалистов, интрацеребральная липома относится к числу крайне редких патологий и составляет около 1% от всех опухолей головного мозга.

Врачи отмечают, что сочетание сразу нескольких столь сложных диагнозов у одного пациента является крайне редким явлением в нейрохирургической практике. Особую значимость случаю придает молодой возраст пациента.

Сложная операция продолжительностью около 7 часов была выполнена нейрохирургом Еркином Медетовым. В ходе вмешательства все выявленные патологии были полностью удалены одномоментно.

В настоящее время состояние пациента оценивается как стабильное. Он проходит дальнейшее лечение и находится под постоянным наблюдением врачей.

По мнению специалистов, этот случай подтверждает возможности отечественной нейрохирургии в проведении сложных операций.