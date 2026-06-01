Минздрав сообщил о снижении уровня заболеваемости диабетом

В Казахстане по итогам I квартала 2026 года отмечена положительная динамика по основным эпидемиологическим показателям сахарного диабета, сообщил сегодня первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев на заседании коллегии министерства здравоохранения с участием руководителей региональных управлений здравоохранения, республиканских медицинских и научных центров.

По данным ведомства, в стране снизился уровень первичной заболеваемости сахарным диабетом как 1, так и 2 типа. В текущем году показатель составил 308,7 на 100 тысяч населения, тогда как за аналогичный период 2025 года он составлял 313,5 на 100 тысяч населения.

Положительная динамика наблюдается на фоне активного развития эндокринологической службы и усиления профилактической работы на уровне первичной медико-санитарной помощи.

«В регионах открываются центры компетенций, которые занимаются диагностикой, лечением и профилактикой эндокринных заболеваний. Параллельно расширяется коечный фонд профильных отделений, внедряются школы диабета и специализированные кабинеты. Это позволяет повысить доступность и качество медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом и другими эндокринными заболеваниями», — отметил Тимур Султангазиев.

Особое внимание уделяется профилактике и раннему выявлению заболеваний. По итогам I квартала 2026 года доля посещений организаций ПМСП с профилактической целью выросла до 33,4% при плановом показателе 27%, что свидетельствует об усилении профилактической направленности первичного звена.

В рамках совершенствования системы наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями Министерством здравоохранения пересмотрены подходы к динамическому наблюдению и диагностике. Внедрены высокочувствительные методы обследования, изменена кратность исследований и усилен контроль за состоянием пациентов.

В результате охват динамическим наблюдением пациентов с неинфекционными заболеваниями увеличился почти в три раза — с 12% до 34%.

Вместе с тем, в ряде регионов сохраняются проблемные вопросы, связанные с недостаточным охватом профилактическими осмотрами, сроками ожидания госпитализации, недостижением целевых индикаторов.

По итогам заседания министр здравоохранения Акмарал Альназарова поручила регионам обеспечить ежемесячный мониторинг ключевых показателей ПМСП, усилить профилактическую работу и контроль качества медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями.