На ЕНТ-2026 более 67% участников набрали проходной балл

С момента старта основного ЕНТ-2026, 10 мая, тестирование прошли около 139 тыс. раз. 71% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке, 29% – на русском и 259 раз – на английском.

По итогам третьей недели 67% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 65 баллов. Максимальный результат – 140 баллов, его набрал Әсет Альтаир из Павлодарской области.

Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. В ЕНТ приняли участие 392 абитуриента с ООП.

Абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования. Апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время тестирования. Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций.

За три недели проведения ЕНТ выявлено 283 нарушений правил. 168 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, смарт-очков, микронаушников, шпаргалок и других запрещенных предметов. Еще 115 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы. Факты выявления подставных лиц отсутствуют.

После завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы.

Напомним, для участия в тестировании подали заявления около 240 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток принято более 446 тыс. заявлений.