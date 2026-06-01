Форум в Ташкенте завершился подписанием меморандумов и инвестсоглашений

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров и хоким Ташкентской области Республики Узбекистан Зойир Мирзаев подписали меморандум о побратимских связях. Данный документ является важным шагом в развитии межрегиональных отношений, расширении торгово-экономических связей, укреплении культурно-гуманитарного сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов.

Туркестанская и Ташкентская области являются стратегически важными регионами с высоким потенциалом в сферах промышленности, сельского хозяйства, туризма и логистики. Стороны уделили особое внимание созданию благоприятных условий для бизнеса, поддержке предпринимательства и расширению кооперации между предприятиями двух регионов.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Форум имеет большое значение. В соответствии с поручением нашего президента сотрудничество и взаимосвязи между регионами из года в год укрепляются. В рамках сегодняшнего форума на государственном уровне подписано пять меморандумов. Кроме того, между представителями бизнеса заключено шесть меморандумов. Эти соглашения в будущем дадут свои результаты и станут мощным стимулом для развития взаимовыгодного партнёрства. Президент особо подчеркнул важность дружбы и сотрудничества между двумя народами, отметив: «Мы братские страны и должны развиваться вместе». Казахи и узбеки — народы, близкие по истории, языку, культуре и традициям. Поэтому для нас важны связи во всех сферах: экономика, торговля, образование, культура, туризм и молодёжное сотрудничество».

В бизнес-форуме «Сотрудничество без границ», в котором приняли участие около 200 предпринимателей Туркестанской и Ташкентской областей, акимы Жетысайского, Казыгуртского, Сауранского и Сарыагашского районов Туркестанской области также подписали меморандумы о побратимских отношениях с районами Ташкентской области.

Кроме того, аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров провёл встречу в формате G2B с предпринимателями Ташкентской области. В ходе переговоров с инвесторами были рассмотрены возможности реализации новых инвестиционных инициатив.

Представители бизнеса проявили интерес к сферам сельского хозяйства и промышленности, обсудив перспективные взаимовыгодные проекты. По итогам встреч были подписаны меморандумы на общую сумму свыше 19 млн долларов США.