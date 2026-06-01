От туризма до высоких технологий: делегация Туркестанской области посетила объекты Узбекистана

В рамках рабочей поездки в Республику Узбекистан аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров вместе с хокимом Ташкентской области Зоийром Мирзаевым посетил ряд стратегически важных объектов региона, ознакомившись с передовыми практиками в сфере промышленности, высоких технологий, переработки сырья и развития туристической инфраструктуры.

Делегация посетила туристический комплекс, расположенный в живописной природной зоне, где успешно реализуются проекты по эффективному использованию природного потенциала региона и развитию современной туристической инфраструктуры.

Участники визита побывали на медно-обогатительной фабрике в городе Алмалык. Руководство предприятия представило масштабную программу модернизации производства, направленную на повышение эффективности переработки минеральных ресурсов и расширение экспортного потенциала страны.

В Ахангаранском районе аким области посетил совместное предприятие Premier Electrotech, которое специализируется на производстве современной климатической техники. Особое внимание в ходе поездки было уделено деятельности технопарка Eltech Industrial, который считается одним из крупнейших производственных кластеров электротехнической промышленности.

Технопарк играет важную роль в реализации политики индустриализации, локализации производства и глубокой переработке меди и редкоземельных металлов, способствуя выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.