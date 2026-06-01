Танцующий динозавр стал главным героем праздника в зоопарке

Праздник, который запомнится надолго. В Международный день защиты детей городской зоопарк наполнился смехом, музыкой и яркими эмоциями. Сотни семей пришли сюда, чтобы провести первый день лета вместе. Для гостей организовали игры, конкурсы и множество приятных сюрпризов.

Динозавр не сбежал из клетки. А целенаправленно был поставлен у входа, чтобы встречать маленьких виновников сегодняшнего торжества. «День защиты детей» в городе празднуют на широкую ногу, не остался в стороне и зоопарк. Сегодня здесь были организованы мастер — классы по росписи копилок, танцы с аниматорами, в общем целая развлекательная программа.

«Мы сделали этот день для детей незабываемым, а точнее мы приготовили много сюрпризов, праздничный оркестр у нас был, мягкие игрушки. Очень много сегодня людей, около тысячи, и это будет длиться весь день, так как сегодня праздник»,- говорит работник зоопарка Нуржан Кобжасаров

Сотрудники зоологического парка устроили для юных гостей творческую акцию, раздав детям мелки. Вскоре площадка превратилась в арт-пространство под открытым небом. Пока одни писали картины, другие перевоплощались в любимых животных. Дочка Таисии Рахимбековой примерила на себя образ котенка.

«Ну, атмосфера здесь очень хорошая, для детей хорошо все сделали! Аквагримы очень понравились, чтобы дети повеселились»-, говорит жительница Шымкента Таисия Рахимбаева.

Еще одним подарком для шымкентцев стало выступление настоящего духового оркестра. Праздник в зоопарке продолжился до самого вечера, он завершился веселой эстафетой.