Новая госпитальная школа открылась в Шымкенте

Просторный светлый кабинет и школьные парты предназначены для особенных учеников. Здесь будут заниматься дети, которые сейчас борются с онкологическими заболеваниями и проходят длительный курс лечения.

Длительное пребывание в стационарах нередко приводит к отрыву ребенка от привычного социального окружения, поэтому создание такого пространства играет важную роль в процессе лечения.

В «Областной детской больнице» открылась госпитальная школа «Smart School», в которой дети ненадолго, но могут забыть о недугах.

«В «Smart School» есть все необходимые программы, робототехника, английский язык, шахматы, шашки. В этом «Smart School» ментальная математика, это очень хороший проект, который впервые был организован на базе детской хирургии и педиатрии в городе Алматы, это Республиканский центр»,— говорит врач-онколог, гематолог Риза Боранбаева.

Учебный кабинет стал пятой, юбилейной площадкой проекта. С момента запуска программы более 5000 детей с онкологическими заболеваниями получили бесплатное образование.

Представительница общественного фонда «Хэлп тудей» Эльмира Алиева считает, что это больше, чем просто образовательный проект. Это школа, которая приходит к детям, когда они не могут туда пойти.

«Рассчитано на 11- 15 детей одновременного посещения. Данная школа является уникальной от других четырех тем, что здесь уже предусмотрена и зона для творчества, кроме учебников. Тут дети смогут как заниматься учебой, так и переходить в другую зону где можно играть, танцевать развиваться, там же будет дополнительно литературный клуб»,- говорит руководитель общественного фонда Эльмира Алиева.

Ученикам будет составлено специальное расписание, а еще предусмотрены программы больничной клоунады, которые помогут снизить эмоциональное напряжение и сделать пребывание в стационаре более комфортным.

«Наша коечная мощность-это 19 коек в онкогематологии, этим детям будет доступна помощь между приемами обследованиями и лечением, мы график будем составлять. Плюс еще с учетом того, что это такой трудоемкий процесс мы еще и других деток будем подключать, у нас есть отделение неврологии»,- поясняет Алтын Досанова руководитель КГП на ПХВ «Областная детская больница» управления здравоохранения Туркестанской области.

Проект работает в Казахстане с 2018 года. За это время госпитальные школы были открыты в Алматы и Шымкенте, новый центр в Туркестанской области также позволит получать образование во время лечения, сохранять связь со сверстниками и легче адаптироваться к привычной жизни после выздоровления.