Нефть и тенге штормит: чего ждать казахстанцам?

Резкие колебания на сырьевых рынках мгновенно отражаются на курсе национальной валюты. После скачка цен на фоне геополитической напряжённости, когда стороны согласились сесть за стол переговоров, последовала такая же быстрая коррекция, а вместе с ней усилилась волатильность на валютном рынке.

Фьючерсы на нефть марки Brent показали резкое падение, котировки опустились до 93-95 долларов за баррель, потеряв около 13% за сутки. Ранее, на фоне обострения ситуации и перекрытия Ормузского пролива, цены на пике достигали 120 долларов. Сегодня ночью после объявления временного перемирия между Ираном и США на две недели рынок отреагировал коррекцией.

«10 апреля, то есть послезавтра, произойдут переговоры в Исламабаде, делегации США и Ирана. Если они, я надеюсь, придут к консенсусу и заключат мирное соглашение, то цены упадут. Из-за того, что перерабатывающие мощности Ирана и Саудовской Аравии, ну и других стран залива, они сейчас разрушены, цены на нефть сырую, они сильно упадут. Ниже 60 долларов за баррель», — Марат Абдурахманов, экономист.

Дальнейшая динамика нефтяных цен будет напрямую зависеть от исхода предстоящих переговоров. Ключевым фактором станет сценарий развития конфликта: сохранится ли режим перемирия или напряжённость вновь усилится. Любая эскалация может вернуть рост цен, тогда как стабилизация ситуации будет занижать цены.

«Цена, получается, откатилась, и в итоге мы видим, что цена по тому же бренду, она где-то более чем на 10% упала, WTI тоже самое, но около получается, и мы видим, что цена начинает падать. В целом, на данный год, я думаю, что цена уже будет, по крайней мере, на уровне, и может быть даже выше, чем средняя цена за прошлый год, с учетом того, что мы сейчас это видим», — Жаныбек Айгазин, генеральный директор AERC.

На фоне волатильности сырьевых рынков усилилось давление на тенге. Курс доллара на KASE резко вырос, достигнув отметки 475 тенге, что на 12,5 пункта выше чем днем ранее. Эксперты объясняют это избыточным предложением иностранной валюты при сдержанном спросе, что способствовало укреплению тенге. Текущие внешние факторы изменили баланс.

«Сейчас, когда есть какое-то прояснение с Ормузским проливом, спрос резко возобновился. Люди сразу поняли, что нет, 200, наверное, не будет по нефти. Тем более, она сейчас упала, и мы видим уже где-то 473. К примеру, через месяц, мы провели опрос экспертов финрынка они ждут к началу мая 490», -Рамазан Досов, главный аналитик ассоциации финансистов Казахстана.

Эксперты отмечают, любая новость с Ближнего Востока может изменить ситуацию за считанные часы. А значит пока и нефть и тенге остаются в зоне турбулентности.