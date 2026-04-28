Новый экопарк «Туркестан» создают в рамках программы «Таза Қазақстан»

В Туркестанской области, вблизи реки Карашык, ведется интенсивное строительство экопарка «Туркестан». Проект реализуется в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Аким области проверил ход проводимых работ в парке и поручил уделить особое внимание качеству. Уже выполнена санитарная очистка территории, проведена обрезка деревьев и побелка стволов. Организованы субботники по очистке обоих берегов реки, а также запущен первый этап строительства пешеходных дорожек.

Ведутся работы и по развитию инфраструктуры. Территория ограждена, высажено 1000 саженцев деревьев. Помимо этого, в экопарке будут установлены мосты, фонари на солнечных панелях, скамейки, зоны для барбекю, а также каменные и деревянные скульптуры.

В строительстве используются материалы, не наносящие вреда экологии. В настоящее время ведутся работы по выравниванию площадок для размещения инфраструктуры. Начато строительство арочных ворот у входа и обустройство детских игровых площадок.