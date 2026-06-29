В Туркестане открыли уникальный экопарк и провели масштабную акцию в поддержку новой конституции

В Туркестанской области продолжается реализация экологической акции «Таза Қазақстан», инициированной Главой государства. На берегу реки Карашик открылся новый экопарк «Түркістан» площадью 50 гектаров. Открытие современной зоны отдыха объединили с масштабной общественной акцией «Новая Конституция — правовая культура народа».

В торжественной церемонии принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кошеров. Поздравляя жителей с открытием экопарка, он отметил, что новый общественный объект станет не только местом семейного отдыха, но и символом бережного отношения к природе и развития городской среды.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кошеров: «Через несколько дней вступит в силу Новая Конституция, которую всей страной поддержали на голосовании. В поддержку нашего Основного закона во всех районах и городах по инициативе жителей прошли различные мероприятия. Сегодня они объединились в масштабную акцию. Туркестанцы стали одними из самых активных участников референдума, продемонстрировав единство и патриотизм. В этой связи Глава государства выразил искреннюю благодарность жителям Туркестанской области за поддержку референдума».

Экопарк создан с учетом современных экологических стандартов. На его территории высажены деревья, адаптированные к местному климату, — туранга, клён, акация, тополь и абрикос.

Для посетителей оборудованы четыре моста, 170 фонарей на солнечных батареях, три волейбольные площадки, футбольное поле, детская игровая зона площадью четыре тысячи квадратных метров, три зоны для рыбалки, одиннадцать площадок для пикников с местами для разведения костра и барбекю.

Пространство также украшают скульптуры из дерева и камня, а при строительстве использовались исключительно экологически безопасные материалы.