В Шымкенте открыли крупнейший экопарк на месте бывшего полигона

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков вместе с жителями и гостями мегаполиса принял участие в открытии экопарка, расположенного на территории бывшего мусорного полигона в микрорайоне «Достык».

Проект, старт которому был дан в октябре 2024 года, является одним из наиболее значимых примеров преобразования городской среды. Символично, что название нового общественного пространства — «Экопарк» было выбрано совместно акимом города и представителями средств массовой информации во время начала строительства объекта.

За относительно короткий срок территория, которая долгие годы ассоциировалась с мусорным полигоном, полностью преобразилась и представляет собой современное общественное пространство, ориентированное на отдых, занятия спортом и семейный досуг. Реализация проекта имеет важное значение для развития экологической инфраструктуры города и формировании комфортной городской среды.

Отдельно следует отметить, что строительство Экопарка осуществлено в рамках исполнения поручений Главы государства о необходимости ускоренного развития сети экопарков и расширения зелёных зон в городах страны.

Экопарк общей площадью около 45 га включает ряд функциональных зон. Здесь созданы искусственный водоём, смотровые площадки, пешеходные дорожки из природных материалов, а также установлены освещение, скамейки из дерева и малые архитектурные формы.

Особое внимание при реализации проекта было уделено озеленению территории. В парке высажено более 5 тыс. деревьев и кустарников, подобранных с учётом климатических особенностей Шымкента. Благодаря этому Экопарк войдёт в состав зелёного каркаса города и будет способствовать улучшению экологической обстановки.

Открытие Экопарка стало ещё одним важным событием в рамках системной работы по развитию общественных пространств Шымкента. Проект символизирует переход от индустриальной прошлой территории к её новому экологическому будущему и наглядно демонстрирует, как такие участки могут превращаться в современные и востребованные общественные пространства.