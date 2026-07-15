Большой парк вместо свалки

Еще совсем недавно жители этого района и представить не могли, что вместо многолетней свалки здесь появится парк. Территория, которая долгие годы считалась зоной экологического неблагополучия и источником неприятного запаха, постепенно превращается в одно из самых зеленых общественных пространств города.

Сегодня здесь уже высажены тысячи молодых деревьев. Пока они только набирают силу, но совсем скоро подарят горожанам долгожданную тень и прохладу.

Символично, что новый экопарк открыли в День рождения Шымкента. На церемонию пришли сотни жителей города. Красную ленту перерезал аким мегаполиса, официально открыв новую прогулочную зону.

«Место постепенно превращается в настоящий зеленый оазис. Сегодня здесь высажено более пяти тысяч деревьев и кустарников, адаптированных к климату региона, в том числе деревья 19 различных видов. Для ухода за зелеными насаждениями создана полностью автоматизированная система полива, пробурены 15 водозаборных скважин, а закрепленные специалисты уже ежедневно занимаются обслуживанием парка»,— рассказал Абылкаир Онгар, руководитель управления развития комфортной среды города.

Проект реализован в рамках поручений Главы государства, республиканской акции «Таза Қазақстан» и городской программы расширения зеленых зон. Строительство началось в октябре 2024 года. Всего за несколько месяцев территория, куда раньше свозили тысячи тонн бытовых отходов, полностью изменила свой облик.

«Новый экопарк стал важным объектом экологической инфраструктуры города, он будет способствовать формированию комфортной городской среды и, как ожидается, станет одним из любимых мест отдыха жителей Шымкента», — отметил Абылкаир Онгар, руководитель управления развития комфортной среды города.

Экопарк — это не просто благоустроенная территория. Это пример того, как даже самые проблемные городские участки могут получить вторую жизнь. Но прежде чем посадить первое дерево, здесь выполнили масштабную рекультивацию.

Стоимость проекта составила около пяти миллиардов тенге. При этом строительство полностью профинансировали спонсоры — средства государственного бюджета не использовались.

Ахарбай Келгенбайулы, заместитель директора дендропарка: «Раньше на 36,6 гектарах был большой мусорный полигон, а теперь тут новая прогулочная зона для горожан. Сверху мы засыпали плодородной землей, сажаем деревья. Смело можно сказать, про эко-парк,он уникальный в своем роде проект. Все кто живет по-соседству идею оценили».

Рекультивация бывшего полигона — сложный инженерный процесс. Недостаточно просто вывезти мусор. Отходы изолировали специальными защитными слоями, сверху уложили плодородный грунт, после чего началось озеленение территории. Сегодня приживаемость растений достигает 99 процентов.

История этого места уже однажды повторилась в Шымкенте. До 1979 года на месте нынешнего дендрологического парка имени Асанбая Аскарова тоже находился городской мусорный полигон.

Сегодня дендропарк считается одним из главных символов города и любимым местом отдыха тысяч жителей. Именно такой путь теперь предстоит пройти и новому экопарку. И если молодые деревья приживутся так же успешно, то через несколько лет мало кто вспомнит, что когда-то здесь была одна из самых проблемных территорий Шымкента.