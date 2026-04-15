Новый ВУЗ и современный оперный театр появятся в Шымкенте

Университет культуры и искусства и новый театр оперы и балета: в Шымкенте реализуют два крупных проекта.

В Шымкенте под председательством заместителя премьер-министра – министра культуры и информации Казахстана Аиды Балаевой состоялось совещание, посвященное созданию Университета культуры и искусства.

Проект реализуется по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева, данному Министерству культуры и информации и акимату города в ходе рабочей поездки в мегаполис.

В совещании приняли участие аким Шымкента Габит Сыздыкбеков, представители министерства, местных исполнительных органов, подрядных организаций, а также специалисты Южно-Казахстанского исследовательского университета имени М. Ауэзова.

Новый вуз планируется создать на базе факультета культуры и искусства университета имени М. Ауэзова. Предполагается, что в структуре учебного заведения будут работать 6 факультетов, 17 кафедр и 46 образовательных программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

Особое внимание будет уделено подготовке специалистов в сфере кино и телевидения, анимации, медиаменеджмента, цифрового дизайна и сценографии.

Кроме того, впервые в Казахстане планируется начать подготовку специалистов с высшим образованием в области циркового искусства. Еще одним новым направлением станет обучение реставраторов.

Также на встрече рассмотрели вопрос строительства нового театра оперы и балета. По информации акимата, для реализации проекта уже определен земельный участок площадью 2,8 гектара. Проект предусматривает строительство зрительного зала на 1500 мест.

В настоящее время в городе действует театр оперы и балета, расположенный в здании 1984 года постройки, рассчитанном на 330 зрителей.