Отечественные производители проходят проверку для включения в государственный реестр

В Казахстане продолжается формирование реестра отечественных товаропроизводителей. Работа проводится министерством промышленности и строительства совместно с отраслевыми государственными органами на системной основе.

На сегодняшний день в информационную систему реестра (e-ondiris.gov.kz) подано 26 257 заявок. Из них рассмотрено более 22 тысяч, что составляет свыше 80% от общего количества.

По итогам рассмотрения сформирован значительный пул отечественных производителей, прошедших оценку производственной деятельности.

В реестр включены 5 834 предприятия. Из них 4 321 компания производит товары, полностью изготовленные на территории Республики Казахстан, ещё 1 513 предприятий выпускают переработанную продукцию. В целом статус казахстанского происхождения подтверждён более чем для 40 тысяч товаров.

Для обеспечения приоритетного закупа отечественной продукции реестр интегрирован с ключевыми закупочными платформами — «Электронные государственные закупки», Samruk Store, Omarket и Mitwork. С начала текущего года через портал государственных закупок проведено около 24 762 закупочных процедур, ещё 2 646 закупок состоялись на платформе «Самрук-Қазына».

Вместе с тем по итогам оценки производственной деятельности отклонены заявки 1 053 компаний. Основными причинами отказа стали отрицательные результаты цифровой верификации, неподтверждение выполнения производственных условий и технологических операций, несоответствие минимальным требованиям, а также предоставление видеоматериалов, не позволяющих идентифицировать производство.

Кроме того, выявлены случаи предоставления недостоверных или неполных сведений, несоответствия данных о продукции уровню внутристрановой ценности и производственной мощности, а также нарушения, обнаруженные в ходе выездных проверок, включая использование одинаковых документов на оборудование и производственные помещения.

Работа по дальнейшему наполнению реестра и повышению достоверности представляемых данных продолжается.