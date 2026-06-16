В Шымкенте устранили административные барьеры для инвестпроекта стоимостью 750 млн тенге

Прокуратура Шымкента при координации комитета по защите прав инвесторов оказала содействие инвестору в получении земельного участка для реализации нового производственного проекта.

ТОО «OxyLine» планирует построить завод по производству питьевой воды и безалкогольных напитков. Общий объем инвестиций в проект составит 750 млн тенге. После запуска предприятия будет создано 30 новых рабочих мест.

В ходе проведенного анализа установлено, что ранее на заседании регионального координационного совета инвестору было отказано в предоставлении земельного участка. Прокуратура выявила, что данное решение было принято без достаточных оснований.

Для оперативного решения вопроса надзорный орган внес акт прокурорского реагирования. По итогам его рассмотрения инвестору выделили земельный участок в индустриальной зоне «Бозарык».

В настоящее время все административные препятствия устранены, и компания уже приступила к реализации инвестиционного проекта.

Прокуратура Шымкента напоминает инвесторам, столкнувшимся с административными барьерами, о возможности обратиться за защитой своих прав по телефону +7 (707) 615-00-10 или в Call-центр 115.