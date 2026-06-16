В Шымкенте проходит чемпионат Казахстана по футболу среди юношей U-15

В Шымкенте продолжается чемпионат Республики Казахстан по футболу среди юношеских команд U-15. Турнир проводится под эгидой Казахстанской федерации футбола и направлен на развитие детско-юношеского футбола, выявление перспективных игроков и формирование резерва для национальных сборных страны.

В соревнованиях принимают участие команды из различных регионов Казахстана. Для молодых спортсменов чемпионат является важным этапом на пути к профессиональной карьере и возможностью проявить себя перед тренерами футбольных академий и клубов.

В очередном туре на поле встретились воспитанники СДЮШОР N°17 города Шымкента и команды из Павлодара. Матч прошёл в напряжённой и бескомпромиссной борьбе.

Своими впечатлениями о прошедшем матче поделился футболист Рауанбек Елисбек: «Сегодня мы настроены только на победу. Первый тайм получился непростым, но нам удалось взять инициативу и больше контролировать мяч. Будем продолжать работать над своей игрой, чтобы показывать качественный футбол и добиваться высоких результатов».

По словам специалистов, главная задача чемпионата — не только определить сильнейшую команду, но и создать условия для развития молодых футболистов. Такие соревнования помогают юным спортсменам получать соревновательный опыт, совершенствовать игровые навыки и готовиться к переходу на более высокий уровень.

Итоги матча и выступление команды прокомментировал старший тренер СДЮШОР №17 Фархадбек Ирисметов: «Несмотря на погодные условия, рассчитываем на положительный результат. Все команды хорошо подготовлены и настроены на борьбу. Одним из наших преимуществ является опыт игры на натуральных полях. Мы надеемся, что ребята смогут показать свой лучший футбол. Наша главная задача — не только добиться результата на этом турнире, но и подготовить игроков для профессионального футбола. Уже сегодня некоторые воспитанники выступают за академии и футбольные клубы региона. В перспективе мы хотим видеть их в командах Премьер-лиги Казахстана».

Чемпионат Республики Казахстана среди футболистов 2011 года рождения продлится до 21 июня. А шымкентские футболисты одержали победу над сверстниками из Павлодара со счётом 2:1. Уже сегодня им предстоит очередная встреча против команды из Тараза, где они продолжат борьбу за лидирующие позиции.