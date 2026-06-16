Шаг к деэскалации на Ближнем Востоке

США и Иран объявили о соглашении по прекращению военных действий. Возможное урегулирование противостояния называют одним из самых значимых геополитических событий этого года. Эксперты считают, что достигнутые договоренности способны повлиять не только на ситуацию на Ближнем Востоке, но и на мировые рынки, цены на энергоносители и международную торговлю.

Документ предусматривает немедленное прекращение боевых операций. Согласно договорённостям, США обязуются снять морские ограничения в отношении иранских портов, не вводить новые санкции, разблокировать иранские активы на сумму $25 млрд и предоставить временные послабления для экспорта нефти.

В свою очередь Иран должен отказаться от разработки ядерного оружия, приостановить реализацию своей ядерной программы и открыть Ормузский пролив.

«Самое главное сейчас, в первую очередь, открытие Ормузского пролива, из-за чего у нас в целом мире стоимость нефти дороже стала. В целом, вся мировая экономика выиграет от этого соглашения, уровень инфляции в мире сократится. Есть минус, конечно, для нашей экономики, потому что стоимость нефти, возможно, и дальше будет снижаться», — Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCЕ.

Мировые рынки отреагировали на новости практически мгновенно. Стоимость нефти уже опустилась ниже 84 долларов за баррель. Но эксперты предупреждают, рассчитывать на и стремительное снижение цен не стоит. Если соглашение будет подписано, на рынок может поступить значительный объем нефти, накопленный за время конфликта. Из-за ограничений на экспорт добытое сырье долгое время оставалось в хранилищах, которые сегодня практически заполнены. Выход этих запасов на мировой рынок способен временно обрушить котировки до 60–50 долларов за баррель.

«Проблема заключается в том, что за время этой войны инфраструктура сама по себе, вот эта нефтедобывающая инфраструктура, она в существенной части была разрушена. Поэтому как только закончатся запасы, энергетический кризис вернется на рынок обратно. Сырьевые эксперты говорят, что на восстановление уйдет примерно 5-6 до 7 месяцев. Некоторое восстановление, поиск новой точки баланса рынка, где-то в район 80-70 долларов за баррель, мы обратно вернемся скорее всего», — Арман Бейсембаев, финансовый советник.

Для Казахстана возможное урегулирование конфликта несет и прямые экономические преимущества. В последние годы Иран стал важным транзитным маршрутом для казахстанского экспорта.

«Мы отправляем через Актау свои экспортные товары, особенно пшеницу, через Иран, дальше на наш рынок, это Ближний Восток, Персидский залив и Африка, куда мы особенно экспортировали свои продукты и товары. Экспорт нашего нефти, конечно, в первую очередь через Каспийское море», — Жандос Сарсенбеков, магистр политических наук.

Официальная церемония подписания документа между США и Ираном запланирована на 19 июня в Швейцарии. До этого посредники проведут серию дополнительных консультаций, где обсудят механизмы реализации достигнутых договоренностей.