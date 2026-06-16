Все медучреждения Шымкента подключены к цифровой платформе Qalqan

В Шымкенте в системе обязательного социального медицинского страхования задействованы 174 медицинские организации. Из них 34 являются государственными, остальные — частными медицинскими учреждениями.

Об этом на брифинге в городском информационно-коммуникационном центре сообщила директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по городу Шымкенту Сауле Дуйсенбаева.

Все медицинские организации работают на основании договоров с Фондом социального медицинского страхования и получают финансирование в зависимости от объёма и качества оказанных услуг. Оплата производится за медицинскую помощь, предоставленную в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и пакета ОСМС.

Для подтверждения факта оказания медицинских услуг, контроля целевого использования средств и повышения прозрачности финансирования внедряется цифровая платформа Qalqan. На сегодняшний день к системе подключены все медицинские организации Шымкента. Платформа постепенно интегрируется в повседневную деятельность медицинских учреждений.

Как отметили в Фонде, Qalqan не влияет на процесс лечения пациентов. Её основная функция — подтверждение фактически оказанных медицинских услуг и контроль достоверности финансовой отчётности.

Также в городе наблюдается снижение количества жалоб, связанных с качеством медицинской помощи. С начала года в филиал Фонда поступило более 400 обращений граждан, из которых 299 были признаны необоснованными и впоследствии отозваны самими заявителями.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число жалоб сократилось на 32,1%. По словам специалистов, это свидетельствует об усилении внутреннего контроля в медицинских организациях и повышении эффективности обратной связи с населением.