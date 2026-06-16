Сложные операции в Шымкенте проводят уже в восьми медицинских организациях

В Шымкенте расширяются возможности оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Сегодня сложные хирургические операции проводятся в восьми медицинских организациях города.

С начала года за счёт средств системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) пациентам оказано более 200 высокотехнологичных медицинских услуг.

Об этом в ходе брифинга для представителей средств массовой информации сообщила директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по городу Шымкенту Сауле Дуйсенбаева.

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается по таким направлениям, как кардиохирургия, нейрохирургия, трансплантология и лечение сосудистых заболеваний.

«Проведение сложных операций позволяет повысить качество жизни пациентов с тяжёлыми заболеваниями, а также снизить риск развития серьёзных осложнений», — отметила Сауле Дуйсенбаева.

По её словам, с начала года стационарное лечение в медицинских организациях Шымкента получили около 55 тысяч пациентов. Из них 47 420 человек прошли лечение в рамках системы ОСМС.

Кроме того, медицинская помощь в условиях дневного стационара была оказана почти 16 тысячам пациентов. Более 90% таких услуг профинансированы за счёт средств обязательного социального медицинского страхования.