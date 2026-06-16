Аллергия наступает: шымкентцы всё чаще обращаются к врачам

Чихание, заложенность носа, слезотечение и затруднённое дыхание. С наступлением жаркой погоды в Шымкенте всё больше жителей обращаются к врачам с жалобами на аллергические реакции. Ежедневно консультации специалистов получают около десяти человек. Среди пациентов есть и те, кто столкнулся с аллергией впервые.

В их числе — 18-летняя Айдана Парманова. После обследования девушке назначили лечение и дали необходимые рекомендации.

«Раньше у меня аллергии не было. Недавно появились постоянное чихание и другие симптомы, поэтому решила обратиться к врачу. Мне назначили лечение и объяснили, что заниматься самолечением нельзя», — рассказывает жительница Шымкента Айдана Парманова.

Врачи отмечают, что причиной аллергии может быть не только пыльца растений или пыль. Серьёзную реакцию организма способны вызвать укусы комаров, пчёл и других насекомых. В лёгких случаях появляются зуд и покраснение кожи. Однако иногда аллергия развивается стремительно и сопровождается сильными отёками, нарушением дыхания и другими опасными симптомами.

«Существует так называемая инсектная аллергия — аллергия на укусы насекомых. Это могут быть комары, пчёлы, осы и другие виды. В тяжёлых случаях развивается сильная аллергическая реакция, требующая экстренной медицинской помощи. Иногда состояние может осложниться анафилактическим шоком, поэтому пациенту необходима срочная госпитализация», — говорит врач-аллерголог Майра Кенжегулова.

Специалисты рекомендуют не игнорировать первые признаки аллергии и своевременно обращаться за медицинской помощью. Людям, склонным к аллергическим реакциям, советуют избегать мест с высокой концентрацией пыли и пыльцы, использовать средства защиты и строго соблюдать назначения врача.

По словам медиков, своевременная диагностика и правильно подобранное лечение помогают предотвратить развитие серьёзных осложнений.