Борьба с комарами в Шымкенте: обработка продлится до сентября

Обработка городских территорий от комаров и мошек ведётся поэтапно и охватывает прежде всего парки, скверы, зоны отдыха и участки вблизи водоёмов. По словам специалистов, главная цель этих мероприятий — сократить численность насекомых и сделать пребывание жителей на свежем воздухе более комфортным.

Вместе с тем полностью избавиться от комаров невозможно, поэтому работы носят регулярный характер.

«Как известно, работы по борьбе с комарами начались ещё в марте. Сейчас в парках проводится уже четвёртый этап обработки. На территориях вдоль рек, каналов и в цветниках проходит второй этап. В настоящее время мы работаем в усиленном режиме. Эти мероприятия продолжатся до сентября. Конечно, нельзя сказать, что мы уничтожим комаров на сто процентов, но максимально снизить их численность мы постараемся», — сообщил главный специалист городского управления сельского хозяйства и ветеринарии Канат Ерболулы.

После проведения обработки жителям следует соблюдать элементарные меры предосторожности. Специалисты просят особое внимание уделять детям и не допускать их игр на недавно обработанных участках. Вместе с тем некоторые горожане считают, что дезинсекцию целесообразнее проводить в вечернее или ночное время, когда на улицах меньше людей.

«По возможности такие работы лучше проводить ближе к вечеру или ночью. От запаха начинает щипать в носу», — говорит житель города.

«Обрабатывать нужно обязательно. Сейчас как раз период активного размножения мошек. У нас тоже проводят такие работы по вечерам. Мы живём в Шардаре», — рассказывает местная жительница.

Между тем в социальных сетях горожане продолжают жаловаться на большое количество комаров и просят провести дополнительную обработку. Особенно часто такие обращения поступают из отдалённых населённых пунктов города.

Так, жители пишут:

— «В микрорайоне Достык очень много комаров и мошек. Можете провести дезинсекцию?»

— «В микрорайоне Курсай много комаров, мух и мошек. Проведите обработку».

Специалисты поясняют, что дезинсекция на территориях частных домовладений и объектов бизнеса проводится только по заявке собственников и за их счёт.

«За счёт управления обработка проводится только на территориях рек, каналов и цветников. Владельцы частных домов, а также жители многоквартирных домов обязаны самостоятельно организовывать обработку подвальных помещений и прилегающих территорий за собственные средства», — отметил Канат Ерболулы.

Эффективность борьбы с комарами во многом зависит и от самих жителей. Горожанам рекомендуют следить за чистотой придомовых территорий, своевременно убирать мусор и не допускать образования луж и скопления воды после дождя или полива. Ведь именно в стоячей воде создаются благоприятные условия для размножения комаров и развития их личинок.