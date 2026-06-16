Президент отметил вклад Головкина в укрепление имиджа Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил легендарного казахстанского боксера Геннадий Головкин с официальным включением в Международный зал боксерской славы.

Глава государства отметил, что это историческое событие является признанием выдающихся заслуг спортсмена и подчеркивает значимость его наследия для мирового бокса. По словам президента, Геннадий Головкин внес весомый вклад в укрепление авторитета Казахстана и продвижение положительного имиджа страны на международной арене.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Геннадий Головкин по праву считается символом спортивной славы Казахстана и одним из самых известных представителей страны в мировом спортивном сообществе.

Президент также выразил уверенность, что достижения прославленного спортсмена будут и дальше вдохновлять молодых казахстанцев на новые победы и высокие результаты.

Об этом сообщил советник президента Республики Казахстан — пресс-секретарь главы государства Айбек Смадияров.