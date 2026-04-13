Реклама
На главную Новости Шымкента Общество Стартовала декада детской литературы в рамках проекта «Детская библиотека»

Стартовала декада детской литературы в рамках проекта «Детская библиотека»

-
Редактор Юлия Машковская
-
10
Фото министерства просвещения Республики Казахстан

В организациях образования Казахстана в рамках единой воспитательной программы «Адал азамат» продолжается реализация проекта «Детская библиотека», в рамках которого стартовала декада детской литературы.

Масштабная культурно-просветительская инициатива направлена на повышение интереса учащихся к чтению, формирование духовно-нравственных ценностей через художественную и научно-познавательную литературу, а также развитие творческого и интеллектуального потенциала детей.

В течение декады в школах проводятся книжные выставки, литературные встречи, часы чтения сказок, творческие конкурсы, дискуссии и другие мероприятия, направленные на популяризацию семейного чтения.

Инициатива также способствует укреплению роли школьной библиотеки в образовательном процессе и развитию взаимодействия между библиотекарями, педагогами, учащимися и родителями.

В мероприятиях принимают участие учащиеся 1–11 классов, школьные библиотекари, учителя, классные руководители и родители.

Отмечается, что декада направлена на популяризацию лучших образцов детской литературы, развитие культуры чтения и речи, творческого мышления учащихся, а также формирование традиций семейного чтения.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.