Стартовала декада детской литературы в рамках проекта «Детская библиотека»

В организациях образования Казахстана в рамках единой воспитательной программы «Адал азамат» продолжается реализация проекта «Детская библиотека», в рамках которого стартовала декада детской литературы.

Масштабная культурно-просветительская инициатива направлена на повышение интереса учащихся к чтению, формирование духовно-нравственных ценностей через художественную и научно-познавательную литературу, а также развитие творческого и интеллектуального потенциала детей.

В течение декады в школах проводятся книжные выставки, литературные встречи, часы чтения сказок, творческие конкурсы, дискуссии и другие мероприятия, направленные на популяризацию семейного чтения.

Инициатива также способствует укреплению роли школьной библиотеки в образовательном процессе и развитию взаимодействия между библиотекарями, педагогами, учащимися и родителями.

В мероприятиях принимают участие учащиеся 1–11 классов, школьные библиотекари, учителя, классные руководители и родители.

Отмечается, что декада направлена на популяризацию лучших образцов детской литературы, развитие культуры чтения и речи, творческого мышления учащихся, а также формирование традиций семейного чтения.