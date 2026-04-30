Ученик из Туркестанской области отмечен на саммите «Казахстан–Сириус»

Ученик из Отырарского района удостоен специальной награды на международном саммите талантов.

В Астане состоялся II Международный саммит талантов «Казахстан–Сириус», объединивший лидеров образования в сферах науки и культуры. Мероприятие стало важной площадкой для развития сотрудничества и укрепления стратегического партнерства между Министерством просвещения Республики Казахстан и образовательным фондом «Талант и успех» (Россия).

Туркестанскую область на саммите представили учитель информатики КГУ «Общая средняя школа №1» Отырарского района Абылай Мухтарулы и ученик 10 класса Алимхан Алинур. Школьник продемонстрировал высокий уровень подготовки и успешно защитил проект по информатике на тему «Проектный интенсив в направлении архитектуры и градостроительства».

За проделанную работу Алимхан Алинур был удостоен специальной награды от вице-министра просвещения Республики Казахстан Жулдыз Сулейменовой.

Достижение стало результатом не только настойчивости и стремления к знаниям самого ученика, но и профессионализма его наставника.

Как отметил руководитель проекта, в ходе работы была проведена комплексная исследовательская деятельность: проанализированы потребности горожан и ключевые проблемы инфраструктуры, активно применялись инструменты искусственного интеллекта.

В проекте особое внимание уделено развитию общественных пространств, оптимизации транспортных потоков, увеличению зеленых зон, а также современным архитектурным решениям и принципам устойчивого развития.

«В будущем мы планируем внести свой вклад в развитие городов», — подчеркнул он.