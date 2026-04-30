На главную Новости Шымкента Спорт

«Shymkent Open»: авторитетный турнир по дзюдо

Ангелина Подлипаева
Число участников международного турнира по дзюдо «Shymkent Open» в Шымкенте за год увеличилось вдвое. В этом году на татами вышли более 850 спортсменов из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Соревнование имеет высокий статус: финалистам присваивается звание кандидата в мастера спорта, что усиливает конкуренцию среди участников.

12-летний спортсмен из Узбекистана Хайтмурат Спаров выступает на турнире «Shymkent Open» в весовой категории до 60 килограммов. В каждой схватке он старается продемонстрировать максимальную отдачу. Для юного дзюдоиста участие в этих соревнованиях — важный этап в спортивной карьере.

Хайтмурат Сапаров, спортсмен из Узбекистана: «Я приехал из Узбекистана. Эти соревнования — большая возможность проявить себя и повысить своё мастерство. Турнир в Казахстане организован на очень высоком уровне. Соперник был сильный, победить было непросто. Но я собрался и смог выиграть».

Турнир «Shymkent Open» проходит второй раз, уже замечен рост масштаба. Если в прошлом году в соревнованиях приняли участие около 400 борцов, то в этом, число участников превысило 850 человек. Организаторы отмечают высокую значимость турнира: финалисты получают звание «кандидат в мастера спорта», что открывает молодым атлетам путь в профессиональный спорт и повышает их шансы попасть в национальную сборную.

Данияр Айтымбетов, главный судья: «Этот турнир включён в календарь федерации. Поэтому у спортсменов есть возможность выполнить норматив на звание кандидата в мастера спорта».

Выход турнира на международный уровень в этом году стал подтверждением высокого авторитета школы дзюдо Шымкента и качества организации соревнований. При этом организаторы заявляют о планах дальнейшего развития турнира — расширении географии участников и проведении соревнований на ежегодной основе.

Алтынбек Абаев, вице-президент федерации дзюдо г. Шымкента: «В соревнованиях участвуют спортсмены из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. К сожалению, не смогли приехать представители Монголии. Но мы уверены, что с каждым годом масштаб турнира будет расти».

Международный турнир, рассчитан на два дня, его участники — юноши 2009–2012 годов рождения.

