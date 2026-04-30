В Казахстане не могут запустить систему сооплаты за лекарства

Суть механизма в том, чтобы пациент мог частично оплачивать более подходящие или дорогие препараты, а государство компенсировало бы часть расходов. Это рассматривается как способ сделать лекарственное обеспечение более гибким и снизить нагрузку на бюджет, при этом сохранив доступность лечения для пациентов.

Эксперты отмечают, что запуск механизма сооплаты откладывается из-за сложности перехода и неготовности всей медицинской инфраструктуры.

Запустить метод сооплаты планировали еще в прошлом году. Новая модель позволила бы компенсировать часть расходов, если человек покупает препараты самостоятельно, и дала бы больше свободы в выборе лечения. О запуске «пилота» на странице минздрава заявляли еще в прошлом году.

Но механизм так и не заработал. При этом система сооплаты за лекарства давно применяется в европейских странах. В разных государствах доля сооплаты варьируется, от 10 до 60% и зависит, в том числе, от уровня доходов населения. Но эксперты говорят, переход от полностью бюджетной системы здравоохранения к новым механизмам требует времени и прозрачности.

«Обязательное социально-медицинского страхование остается закрытой системой, непрозрачной. И, соответственно, вот эти методики внедрить достаточно тяжело в таких вот закрытых системах. Будут очень много вопросов. Методом сооплаты будут хищения из кармана пациентов, будут обязательно хищения. Несовершенная сама методика финансирования, она к этому будет приводить», — Каиргали Конеев, кандидат медицинских наук, общественный деятель.

Эксперты подчеркивают, что препараты, которые выдают бесплатно, безопасны и эффективны. Но в отдельных случаях пациенты могут нуждаться в индивидуальном подборе терапии.

«Я знаю своих близких врачей, которые из других стран везли оригинальные препараты по очень высоким ценам, ну так считали. Часто это так, потому что я по себе вижу замена препарата, который ты пьёшь долгое время, гипотензивного, да, генерик может вызывать какую-то реакцию такую, что чувствуешь, что не та эффективность. Ну многие вещи индивидуальны. Если человек считает, что ему нужен оригинал, он доплачивает и получает то, что хочет», — Вячеслав Локшин, эксперт в здравоохранении.

При этом лекарства в Казахстане дорожают с каждым годом. По данным бюро Нацстатистики, в марте стоимость медикаментов увеличилась почти на 16% в годовом выражении. Это один из самых заметных скачков цен за последнее десятилетие.