Беспилотники помогут выявлять дефекты дорог в реальном времени

В Казахстане протестировали беспилотник нового поколения для мониторинга состояния автодорог. Дрон, оснащённый LiDAR и mmWave-радаром, способен в реальном времени выявлять дефекты покрытия и сканировать поверхность трасс.

Система работает в автоматическом режиме: оператор задаёт зону полёта, после чего устройство самостоятельно прокладывает маршрут и передаёт данные. Технология поддерживает функции ИИ, включая интеллектуальное обнаружение, тепловизионную съёмку и AR-визуализацию.

Оборудование эффективно работает в сложных погодных условиях и при сильном ветре, что важно для степных регионов.

Внедрение таких решений позволит повысить безопасность дорожного движения и оперативно устранять дефекты на ранней стадии.