В Шымкенте успешно провели сложную операцию пациенту, потерявшему способность ходить

В Шымкенте пациенту, утратившему способность самостоятельно передвигаться, провели сложную операцию на тазовой кости.

Врачи городской клинической больницы №1 успешно выполнили хирургическое вмешательство при тяжёлой травме таза. В ходе обследования у пациента, ранее получившего серьёзное повреждение, было выявлено расхождение лонного сочленения и нарушение целостности тазового кольца.

Из-за полученной травмы 32-летний мужчина со временем полностью утратил возможность самостоятельно передвигаться.

Во время операции хирурги удалили рубцовые ткани, восстановили анатомическое положение костей и надёжно зафиксировали их с помощью металлической пластины и винтов.

На сегодняшний день состояние пациента оценивается как стабильное. Двигательная активность постепенно восстанавливается, лечение продолжается под наблюдением врачей.