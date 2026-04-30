Эксперты обсуждают решение ОАЭ выйти из ОПЕК и ОПЕК+. По мнению аналитиков, Эмираты стремятся проводить более самостоятельную нефтяную политику и увеличить объемы добычи. Эксперты считают, что изменения внутри альянса могут повлиять на мировой нефтяной рынок, объемы добычи и ценовую политику. Почему ОАЭ решили выйти из организации и как это отразится на Казахстане?

Решение выйти из нефтяного картеля в ОАЭ объяснили изменениями на мировом рынке и растущим спросом на энергоресурсы. Власти страны заявили, что намерены и дальше обеспечивать стабильные и надежные поставки нефти на мировой рынок. Эксперты говорят, на фоне напряженности на Ближнем Востоке экономика ОАЭ столкнулась с косвенным ущербом. Под ударом оказались сферы торговли, туризма и занятости населения, поэтому стране необходимо уже сейчас искать способы компенсировать снижение доходов.

«Эмираты, наверное, самый технологически продвинутый член ОПЕК. У них очень быстрая реакция, они очень быстро могут нарастить добычу нефти. Что слегка все-таки, наверное, снизит цены на нефть, слегка, не сильно. Пока идет война, Ормузский пролив закрыт это достаточно сложно сделать. Но также это может и подорвать дисциплину в самом альянсе нефтедобывающих стран», — Расул Рысмамбетов, финансист.

Эксперты отмечают, что ОАЭ долгое время работали в рамках ограничений, установленных соглашениями внутри альянса, несмотря на потенциал для более высокой добычи. Поэтому решение Эмиратов связывают с желанием получить больше свободы в нефтяной политике.

«У них установлены мощности до 5 миллионов тонн они могут производить. Но, к сожалению, допустим, ограничение картеля ОПЕК ограничивает их на уровне 3,5, допустим. Что, естественно, вызывает вопросы внутри арабских групп. Это же дает им, опять-таки, выход на новые рынки и возможность увеличить объемы, вместо того, чтобы, допустим, играть на сдерживаемость цен», — Ануар Кожабеков, эксперт в области энергетики и нефтегазовой отрасли.

По мнению аналитиков, ситуация может создать для Казахстана дополнительные возможности по увеличению объемов нефтедобычи. При этом в министерстве энергетики сообщили что Казахстан не собирается менять формат участия в Организации стран-экспортеров нефти ОПЕК+.