Freedom broker
В Шымкенте обсудили новые подходы к развитию инклюзивного общества

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы Министерства культуры и информации РК

В Шымкенте прошло мероприятие «Инклюзия & Нетворкинг: обмен опытом и воркшоп», объединившее представителей неправительственных организаций, работающих в сфере инклюзии и оказания социальных услуг. Встреча собрала участников из мегаполиса и Туркестанской области.

Программа была направлена на обмен практическим опытом и повышение профессиональных компетенций. В рамках нетворкинг-сессии представители НПО обсудили перспективы сотрудничества, объединения ресурсов и реализации совместных инициатив в регионе, передает пресс-служба Министерства культуры и информации РК.

Практический блок мероприятия был посвящён вопросам подготовки грантовых заявок. Участники поделились успешными кейсами масштабирования проектов и отметили, что стартовая грантовая поддержка может стать прочной основой для дальнейшего развития организаций.

Особое внимание было уделено актуальным трендам формирования инклюзивного общества в Казахстане в 2026 году, новым требованиям к социальному сектору и современным подходам к оказанию помощи населению.

