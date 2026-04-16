В Казахстане начнут готовить белых хакеров для защиты энергетических объектов

В Министерстве энергетики прошло заседание Отраслевого совета по вопросам развития электро- и теплоэнергетики. В обсуждении приняли участие представители государственных органов, отраслевых ассоциаций, крупных энергетических компаний и образовательных организаций.

В рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта планируется разработать новый профессиональный стандарт «Цифровизация и применение искусственного интеллекта в энергетике».

Он предусматривает появление новых профессий, среди которых — проектировщик интеллектуальных сетей, инженер по внедрению искусственного интеллекта в энергосистемах (Smart Grid) и специалист по кибербезопасности энергетических сетей.

Новые направления подготовки кадров направлены на развитие «умных» энергосетей, повышение эффективности управления и защиту энергообъектов от киберугроз.

Также в отрасли продолжается обновление системы квалификаций и образовательных программ с учетом цифровой трансформации энергетики.